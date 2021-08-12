Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İran ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi göreve başlaması dolayısıyla tekrar tebrik etti. İbrahim Reisi'nin Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye-İran ilişkileri ve bölgesel iş birliğinin her alanda daha da güçleneceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Konseyin stratejik iş birliği bakımından büyük role sahip olduğunu vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü - Haberler
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