Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İran'a Yaptırımlarla İlgili Şunu Bilmemiz Lazım. İran'la İlişkilerimizde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İran'a yaptırımlarla ilgili şunu bilmemiz lazım. İran'la ilişkilerimizde kazan-kazan ilişkisi var. Obama döneminde olduğu gibi şimdi de düşüncelerimizi söyledik. İran hem komşumuz hem de stratejik ortağımızdır"

-"Zirve aynı zamanda dönem başkanlığını yaptığımız İslam İşbirliği Teşkilatı ile BRICS arasındaki ilişkileri kuvvetlendirecektir"

(Putin ile görüşme) "Suriye'deki gelişmeler istenilen istikamette henüz gelişmiyor. Tek yer Afrin'dir, Cerablus'tur, El-Bab'dır. Bazı görüşmeler, anlaşmaları Münbiç konusunda yaptık. Bunları a'dan z'ye tekrar ele alacağız. Dara konusu var, bu konuyu tekrar gündemimize alacağız, İdlib'i tekrar ele alacağız. Biz de istiyoruz ki Suriye halkı bu saldırılardan ve bölgedeki bazı örgütlerin acımasız saldırılarından da koruma altına alınmış olsun"

(ABD'nin İran'a yaptırımları) "Yaptırımlarla ilgili bizim ABD nasıl bir stratejik ortağımız ise bizim dünyada diğer stratejik ilişkimiz olanlarla ilişkimizi kesmek, bizim bağımsızlık anlayışımıza ters düşer. Komşumuz olacak, stratejik ortağım olacak. Aynı şekilde burada kazan-kazan esasına göre pek çok gelişmeler var. Biz bunu Obama döneminde de söyledik. Şu anda da söylüyoruz. Farklı yerlerden bize ulaşması bizleri ayrıca üzmektedir. Sayın Başkan gerçekten bu konularda iyi bir duruş sergilemiştir. Bu duruşunun devam edeceğine inanıyorum"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu.