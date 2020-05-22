Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'le telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile telefonda görüştü.
22.05.2020 19:57 | Son Güncelleme: 22.05.2020 20:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Salih'in karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ile Covid-19 ile mücadelede işbirliği konular ele alındı.
(İHA)
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Kaynak: İHA