Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı İbadi'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı İbadi'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı İbadi'yi kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Haydar El-İbadi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı İbadi'yi kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Haydar El-İbadi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Erdoğan, İbadi ile başbaşa görüştükten sonra heyetlerarası çalışma yemeği yenilecek. Ardından da Erdoğan ve İbadi ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçecek.

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