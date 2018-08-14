Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı İbadi'yi kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Haydar El-İbadi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Erdoğan, İbadi ile başbaşa görüştükten sonra heyetlerarası çalışma yemeği yenilecek. Ardından da Erdoğan ve İbadi ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçecek.