Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı El-Kazmi'yi tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı El-Kazmi'yi tebrik etti

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi'nin Basın Ofisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'ın yeni Başbakanı Mustafa el-Kazimi'yi Irak Meclisi'nin güvenoyunu alması nedeni ile tebrik ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı El-Kazmi'yi tebrik etti
15.05.2020 23:45 | Son Güncelleme: 15.05.2020 23:45

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi'nin Basın Ofisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'ın yeni Başbakanı Mustafa el-Kazimi'yi Irak Meclisi'nin güvenoyunu alması nedeni ile tebrik ettiğini açıkladı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi'nin Basın Ofisi, tarafından yapılan açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Meclisi'nin güvenoyunu alarak yeni hükümet başkanı olan Mustafa el-Kazimi'yi tebrik ettiğini duyurdu. Basın Ofisi, Türkiye'nin Irak'ı siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında desteklemek için hazır olduğunu ifade ettiğini aktardı. Ofis, Erdoğan'ın iki ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı kapsamında ikili ilişkileri geliştirmeyi amaçladığını ve en yakın zamanda başkent Bağdat'ı ziyaret etmek istediğini dile getirdi. El-Kazimi, komşu ülke Türkiye ile karşılıklı saygı ve güvene dayalı güçlü ilişkiler kurmak istediğini ifade ederek, "Sizleri Bağdat'ta ağırlamaktan büyük bir sevinç duyacağız" dedi.

Açıklamada ayrıca iki tarafın, su paylaşımı, ticaret geçişleri, imar ve enerji alanlarında Türk şirketlerin rolleri, iki ülke vatandaşlarının geçişlerini kolaylaştırmak ve korona virüs salgınına karşı ortak mücadele yollarını ele aldıklarını bildirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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