Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı El-Kazımi ile görüştü CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Irak Başbakanı El Kazimi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan görüşmede, Irak'ın yeni Başbakanı olmasından dolayı Mustafa el-Kazımi'yi tebrik edip, kendisine başarılar diledi. Erdoğan'ın, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Irak'a desteğini ifade ettiği görüşmede, ikili ve bölgesel meseleler ele alındı.

- İstanbul

Kaynak: DHA