Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı El-Kazımi ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Irak Başbakanı El Kazimi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
15.05.2020 22:33 | Son Güncelleme: 15.05.2020 22:33
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Irak Başbakanı El Kazimi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- İstanbul
Erdoğan görüşmede, Irak'ın yeni Başbakanı olmasından dolayı Mustafa el-Kazımi'yi tebrik edip, kendisine başarılar diledi. Erdoğan'ın, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Irak'a desteğini ifade ettiği görüşmede, ikili ve bölgesel meseleler ele alındı.
- İstanbul
Kaynak: DHA