CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, IRAK BAŞBAKANI EL-KAZIMİ İLE GÖRÜŞTÜ
Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak Başbakanı El Kazimi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
15.05.2020 22:31 | Son Güncelleme: 15.05.2020 22:31
Gülseli KENARLI/ İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak Başbakanı El Kazimi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Erdoğan görüşmede, Irak'ın yeni Başbakanı olmasından dolayı Mustafa el-Kazımi'yi tebrik edip, kendisine başarılar diledi.
Erdoğan'ın, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Irak'a desteğini ifade ettiği görüşmede, ikili ve bölgesel meseleler ele alındı.
Kaynak: DHA