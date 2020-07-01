Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnternet mecralarını kullananlar, suç işleme konusunda layüsel değildir"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnternet mecralarını kullananlar, suç işleme konusunda layüsel değildir"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

01.07.2020 14:08 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:14

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (5)

Erdoğan: "Yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır."

Erdoğan: "Bu millete, ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz."

Erdoğan: "İnternet ve sosyal medya mecralarının ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız"

Erdoğan: "Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. Bu ülkenin idari ve adli kurumlarını hiçe sayanları biz de hiçe sayarız."

Erdoğan: "Hukuk devleti ilkesi, demokrasinin vazgeçilmez şartıdır. Asıl bu konuda gerekeni yapmazsak demokrasiye ve hukuka aykırı davranmış oluruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnternet mecralarını kullananlar, suç işleme konusunda layüsel değildir'

Kaynak: AA

Manşet

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