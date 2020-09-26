Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsansız hava araçlarında, bugün hedeflerine yürüyen bir avuç insan...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsansız hava araçlarında, bugün hedeflerine yürüyen bir avuç insan...

26.09.2020 16:43 | Son Güncelleme: 26.09.2020 16:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsansız hava araçlarında, bugün hedeflerine yürüyen bir avuç insan sayesinde aynı alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsansız hava araçlarında, bugün hedeflerine yürüyen bir avuç insan sayesinde aynı alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. Benzer bir başarıyı otomobilde ve uçan arabalarda yakalayacağız"

-"Yapay zekadan siber güvenliğe kadar çığır aşacak yeni çalışmalar buradan çıkacak ve kök salacaktır. Söylediklerimiz sadece temenniden ibaret değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnsansız hava araçlarında, bugün hedeflerine yürüyen bir avuç insan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnsansız hava araçlarında, bugün hedeflerine yürüyen bir avuç insan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnsansız hava araçlarında, bugün hedeflerine yürüyen bir avuç insan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnsansız hava araçlarında, bugün hedeflerine yürüyen bir avuç insan...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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