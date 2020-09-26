Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsansız hava araçlarında, bugün hedeflerine yürüyen bir avuç insan...
26.09.2020 16:43 | Son Güncelleme: 26.09.2020 16:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsansız hava araçlarında, bugün hedeflerine yürüyen bir avuç insan sayesinde aynı alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsansız hava araçlarında, bugün hedeflerine yürüyen bir avuç insan sayesinde aynı alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. Benzer bir başarıyı otomobilde ve uçan arabalarda yakalayacağız"
-"Yapay zekadan siber güvenliğe kadar çığır aşacak yeni çalışmalar buradan çıkacak ve kök salacaktır. Söylediklerimiz sadece temenniden ibaret değildir"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı