Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsansız hava araçlarında, bugün hedeflerine yürüyen bir avuç insan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsansız hava araçlarında, bugün hedeflerine yürüyen bir avuç insan sayesinde aynı alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsansız hava araçlarında, bugün hedeflerine yürüyen bir avuç insan sayesinde aynı alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. Benzer bir başarıyı otomobilde ve uçan arabalarda yakalayacağız"

-"Yapay zekadan siber güvenliğe kadar çığır aşacak yeni çalışmalar buradan çıkacak ve kök salacaktır. Söylediklerimiz sadece temenniden ibaret değildir"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı