Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanoğlu göğe yakın değil, toprağa yakın yaşamalıdır"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanoğlu göğe yakın değil, toprağa yakın yaşamalıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

12.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:58

Cumhurbaşkanı 'ın kürsüdeki konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'nde düzenlenen "100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanoğlu göğe yakın değil, toprağa yakın yaşamalıdır"
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