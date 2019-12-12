Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanoğlu göğe yakın değil, toprağa yakın yaşamalıdır"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.
12.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:58
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. (2)
Kaynak: AA