Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlık olarak koronavirüs salgını dolayısıyla her bakımdan zorlu, bir o kadar da farklı bir dönemden geçiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlık olarak koronavirüs salgını dolayısıyla her bakımdan zorlu, bir o kadar da farklı bir dönemden geçiyoruz.