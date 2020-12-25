Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlık olarak koronavirüs salgını dolayısıyla her bakımdan zorlu, bir o kadar da farklı bir dönemden geçiyoruz."
25.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlık olarak koronavirüs salgını dolayısıyla her bakımdan zorlu, bir o kadar da farklı bir dönemden geçiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlık olarak koronavirüs salgını dolayısıyla her bakımdan zorlu, bir o kadar da farklı bir dönemden geçiyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan