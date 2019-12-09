Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlığın bugünkü gelişmişlik seviyesinin temelleri İslam coğrafyasında...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlığın bugünkü gelişmişlik seviyesinin temelleri İslam coğrafyasında atılmış olmasına rağmen Müslümanların günümüzde yaşadığı sıkıntıların sebeplerini iyi düşünmeli, analiz etmeli ve çözüm yolları üretmeliyiz.
09.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlığın bugünkü gelişmişlik seviyesinin temelleri İslam coğrafyasında atılmış olmasına rağmen Müslümanların günümüzde yaşadığı sıkıntıların sebeplerini iyi düşünmeli, analiz etmeli ve çözüm yolları üretmeliyiz."
Kaynak: AA