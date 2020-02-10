Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanların taciz edildiği, dolandırıldığı, onurlarının kırıldığı, lince...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanların taciz edildiği, dolandırıldığı, onurlarının kırıldığı, lince tabi tutulduğu ve her türlü hakkının ihlal edildiği böyle bir sanal dünyaya asla teslim olmayacağız"
10.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanların taciz edildiği, dolandırıldığı, onurlarının kırıldığı, lince tabi tutulduğu ve her türlü hakkının ihlal edildiği böyle bir sanal dünyaya asla teslim olmayacağız"
Kaynak: AA