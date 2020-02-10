Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanların taciz edildiği, dolandırıldığı, onurlarının kırıldığı, lince...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanların taciz edildiği, dolandırıldığı, onurlarının kırıldığı, lince...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanların taciz edildiği, dolandırıldığı, onurlarının kırıldığı, lince tabi tutulduğu ve her türlü hakkının ihlal edildiği böyle bir sanal dünyaya asla teslim olmayacağız"

10.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanların taciz edildiği, dolandırıldığı, onurlarının kırıldığı, lince tabi tutulduğu ve her türlü hakkının ihlal edildiği böyle bir sanal dünyaya asla teslim olmayacağız"

Kaynak: AA
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