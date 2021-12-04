Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlar artık iş ve AŞ için buradan başka yerlere gitmeyecek" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlar artık iş ve AŞ için buradan başka yerlere gitmeyecek"

AA - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve Hes, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine iştirak etti. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlar artık iş ve AŞ için buradan başka yerlere gitmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlar artık iş ve AŞ için buradan başka yerlere gitmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlar artık iş ve AŞ için buradan başka yerlere gitmeyecek

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (2)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni'nde konuştu: (1)

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