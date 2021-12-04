Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlar artık iş ve AŞ için buradan başka yerlere gitmeyecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve Hes, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine iştirak etti. (2)