Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsan hakları konusunda diğer ülkelere karne düzenleyen gelişmiş Batılı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsan hakları konusunda diğer ülkelere karne düzenleyen gelişmiş Batılı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsan hakları konusunda diğer ülkelere karne düzenleyen gelişmiş Batılı devletler temel insanlık sınavından maalesef geçemedi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsan hakları konusunda diğer ülkelere karne düzenleyen gelişmiş Batılı devletler temel insanlık sınavından maalesef geçemedi"

Kaynak: AA
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