Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsan gönlünü kıranların biz de kalemini kırarız"

07.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Makamının gücüne güvenerek vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada işi olmaz. Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır. Unutmayın kibir en büyük isyandır. İnsan gönlünü kıranların biz de partideki, görevleriyle ilgili kalemini kırarız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Toplantıda katılımcılara hitap eden Erdoğan, "AK Parti'de siyaset yapmak demek öncelikle sorumluluğu üstelenmek demektir. Bugünlere günün 24 saatini bu davaya atayan kardeşlerimizin gayretleriyle geldik. Daha ileriye gitmek istiyorsak bizlerin de aynı anlayışla çalışmamız gerekiyor. Kendi nefsinin peşine düşen sadece kendi ajandasına kariyerine odaklanan kişilerden dava adamı olmaz. Gurur abidesi olanlardan dava adamı olmaz. Bize Yunus'un ifadesiyle 'ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm' anlayışındaki insanlar lazım. Hele hele bulunduğu makamının gücüne güvenerek vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada işi olmaz. Yolsuzluğu çalıp çırpmayı hiç saymıyorum bile. Bu tip insanların kapımızdan bile girmesi bizim için züldür. Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır. Unutmayın kibir en büyük isyandır. İnsan gönlünü kıranların biz de partideki, görevleriyle ilgili kalemini kırarız. Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır. Unutmayın kibir en büyük isyandır. İnsanı ateş değil kendi kibri yakar" şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZİN DE AK PARTİ'NİN DE KENDİ PROGRAMLARI VARDIR"

"Ülkemizde kimi konuların bilinçli bir şekilde ön plana çıkartıldığını görüyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dolaylı yoldan bizi başarısız gösterme çabalarına karşı dikkatli olmalıyız. İstisnai hadiselerin her gün herkesin başına geliyor gibi gösterilmesinin iyi niyetli olmadığı bellidir. Medya kuruluşlarımızı da bu konuda dikkatli ve bilinçli hareket etmeye davet ediyorum. Ülkemizin de AK Parti'nin de kendi programları vardır. Vaktimizi ve enerjimi kendi çalışmalarımızı daha ileriye taşımak için çalışacağız. Muhalefetin bizi kendi kısır gündemlerine, dar hesaplarına çekmeye çalışma tuzağına asla düşmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ GÜNDEM TAKİP ETMEZ, GÜNDEM BELİRLER"

"AK Parti gündem takip etmediğini gündem belirlediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti gündem takip etmez. Gündem belirler. Bu konuda en dikkatli olması gereken teşkilatlarımızın başında İstanbul geliyor. İstanbul Türkiye'nin kaderini belirlemede 1 numaralı şehirdir. İstanbul 81 vilayetimizin temsilcilerinin olduğu bir şehirdir. İstanbul'dan ses çıktığı zaman 81 vilayette dalgalandığını görürüz. İstanbul'un nabzını iyi tutarsak Türkiye'yi de yakalamış oluruz. İftira ve yalan hızlı yayılır ama doğrularla karşılaştığında daha hızlı şekilde söner gider. Biz de milletimize bunu anlatacağız. Türkiye son 17 yılda tarihinin en büyük saldırılarıyla karşı karşıya kalmıştır" diye konuştu.

"SİZ ORALARI TERK ETMEDİKTEN SONRA, BİZ BURADAN ÇIKMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde sürdürdüğümüz harekatlar ve Akdeniz'de attığımız adımlar ülkemize karşı adeta bir öfke patlamasına yol açtı. Suriye'de devam etmekte olan süreç Türkiye'nin nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından önemlidir. "Dünyada hangi liderlerle görüştüysek hepsinin bize nasihatı çoğu zaman, 'Buradan ne zaman çıkacaksınız' söyledikleri bu" diyen Erdoğan, "Bizim de kendilerine söylediğimiz şey şu, 'Sizin orada ne işiniz var. Bizim 911 kilometre sınırımız var, sizin sınırınız var mı? Yok. Peki 32-33 bin silahı, aracı, gereci, mühimmatı siz kime gönderdiniz? Teröristlere. Siz oraları terk etmedikten sonra, Suriye halkı da 'Teşekkür ederiz artık gidebilirsiniz.' demedikten sonra biz buradan çıkmayacağız" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE-LİBYA ARASINDA BİR MUTABAKAT METNİ İMZALANDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Fransa'nın şu anda hali ortada. Fransa'da her yer yanıyor, yıkılıyor. Niye? Zulüm ile abad olunmaz, onun için, "Türkiye-Libya arasında bir mutabakat metni imzalandı ve bu mutabakat metni ile özellikle de deniz yetki alanlarının sınırlarının daraltılmasına yönelik anlaşma meclisimizden geçti ve ben de imzaladım böylece şimdi de Birleşmiş Milletler'e gönderildi. (Akdeniz'de) Uluslararası deniz hukuku, uluslararası hukuktan doğan haklarımız neyse sonuna kadar kullanacağız, takipçisi olacağız. Ülkemizin egemenliğini, hukukunu, çıkarlarını, milletimizin ve tüm dostlarımızın haklarını korumak için verdiğimiz mücadelede hep dik durduk, dik durmaya da devam edeceğiz. Artık eskiden olduğu gibi Türkiye'yi diledikleri şekilde itip kakamadakları, yönlendiremedikleri, yönetemedikleri için hırçınlaşıyorlar. Hırçınlaştıkları için de muvazeneyi kaybediyorlar."

"CUMHUR İTTİFAKI'NI BÖLEMEYECEKLER"

Konuşmasında Cumhur İttifakına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nı bölemeyecekler, parçalayamayacaklar. Cumhur İttifakı güçlenerek yarınlara yürüyecek. Seçimden buyana 74 bin 176 üye kaydıyla İstanbul teşkilatı adeta yeni bir dirilişin içerisinde bulunuyor" dedi.

(Selim Bayraktar/İHA)

Kaynak: İHA