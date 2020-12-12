Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya...

12.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya başlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya başlayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

İlgili Haberler

Bakan Koca, günler sonra güzel haber verdi: 4 ilde vaka sayısı düşmeye başladı
Bakan Koca, günler sonra güzel haber verdi: 4 ilde vaka sayısı düşmeye başladı
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, yeniden iktidarı hedeflediğine dair mesajlar veriyor
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, yeniden iktidarı hedeflediğine dair mesajlar veriyor
'Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar risk altında'
'Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar risk altında'

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hakan Taşıyan Demet Özdemir Birkan Sokullu Caner Cindoruk
Spor Samatta Fatih Terim Burak Yılmaz Kylian Mbappe Enner Valencia
Tüm Haberler Ateş Türk Aralık Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 14:34:35. #1.15#
title