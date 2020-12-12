Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya...
12.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya başlayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya başlayacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel