Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki dönemde başta kadına yönelik şiddet olmak üzere kadınlarımızın sorunlarına çözümler geliştirmeye devam...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı Açıklaması

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılık kıyafetine göre kadınlarımızı ayıranlar, seçilme hakkı başta olmak üzere kadınlarımızın anayasal haklarını...