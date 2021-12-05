Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki dönemde başta kadına yönelik şiddet olmak üzere kadınlarımızın sorunlarına çözümler geliştirmeye devam...
AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki dönemde başta kadına yönelik şiddet olmak üzere kadınlarımızın sorunlarına çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki dönemde başta kadına yönelik şiddet olmak üzere kadınlarımızın sorunlarına çözümler geliştirmeye devam edeceğiz."
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AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri
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