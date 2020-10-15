Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Cumartesi günü sondaj gemimizle birlikte, yapılan çalışmaları...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Cumartesi günü sondaj gemimizle birlikte, yapılan çalışmaları...

15.10.2020 15:12 | Son Güncelleme: 15.10.2020 15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Cumartesi günü sondaj gemimizle birlikte, yapılan çalışmaları bizzat gemide takip edeceğim. Temenni ederim ki orada yeni müjdeler tespit eder ve açıklarız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Cumartesi günü sondaj gemimizle birlikte, yapılan çalışmaları bizzat gemide takip edeceğim. Temenni ederim ki orada yeni müjdeler tespit eder ve açıklarız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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