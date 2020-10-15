Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Cumartesi günü sondaj gemimizle birlikte, yapılan çalışmaları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Cumartesi günü sondaj gemimizle birlikte, yapılan çalışmaları bizzat gemide takip edeceğim. Temenni ederim ki orada yeni müjdeler tespit eder ve açıklarız."