Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetki sahibi olsalar terörist destekçisini serbest bırakacaklar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demek ki, kendileri bu işlerde yetki sahibi olsalar, elinde onlarca insanın kanı bulunan bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Avrupa'da zaten ilk sıraya çıkardığımız ülkemizi dünyanın en önemli tarım ürünleri üreteci ve ihracatçısı yapana kadar yatırımlarımızı, desteklerimizi sürdüreceğiz. Karşımızda ülkemize kaynak girişi sağlamak için hayata geçirdiğimiz uygulamaları dahi fuhuş, uyuşturucu, organ kaçakçılığı gelirleri ile irtibatlandıracak kadar hayattan ve izandan noksan bir anlayış var. Devlete bu şekilde gelir edileceğini sanan bu zihniyetin ülke yönetimine talip olması en büyük kara mizah örneğidir" diye konuştu.

"TÜRKİYE BÖYLE BİR MUHALEFET ANLAYIŞINI HAK ETMİYOR"

Her konuda cumhuriyet döneminde yapılanların katbekat üzerinde icraatlar yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buna karşılık muhalefet ne diyor, hadi icraatlarını geçtik, çünkü tek parti devri zulmü dışında sayabilecekleri işleri yok. Hiç değilse vizyon olarak, proje olarak, program olarak söyleyebildikleri bir şey var mı? Maalesef hiçbir somut, ayakları yere basan, uygulanabilir, sürdürülebilir, hesabı kitabı yapılmış proje veya politikaları yok. Aslında böyle bir dertleri de yok. Kendi içlerindeki taciz, tecavüz, şantaj, hırsızlık işlerinin üzerini örtmekten bu konulara sıra gelmediği anlaşılıyor. Hakları yemeyelim, Türkiye aleyhine alınan her kararın, söylenen her sözün, yapılan her saldırının yılmaz savunuculuğunu üstlenme görevini ifa ediyorlar. Mesela, AİHM, ülkemizle ilgili bir davada kendi hukuki süreçlerine, İspanya ve İtalya gibi ülkelerdeki benzer yargılamalarda verdiği kararlara aykırı bir tavır sergiledi. Biz de bunun üzerine bu çifte standartlı, hukuki değil, siyasi saiklerle verilen bu kararı uygulamayız dedik. 'Sen nasıl böyle bir şey söylersin.' Demek ki, kendileri bu işlerde yetki sahibi olsalar, elinde onlarca insanın kanı bulunan bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar. Arkasında durdukları kişi kim? Hakkındaki iddianameye göre 37 nitelikli adam öldürme, 29 adam öldürmeye teşebbüs, 3 bin 777 mala zarar verme, 25 alıkoyma, 395 hırsızlık, 15 yağma, 308 işyeri ve konut dokunulmazlığını ihlal, 13 Türk bayrağını yakma, 7 Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet suçunun işlendiği, ayrıca 326 güvenlik görevlisi ile 435 vatandaşın yaralandığı 6-8 Ekim 2014 olaylarının baş sorumlusu. Bu kişinin burada sayılmayan teröre destek mahiyetinde pek çok sözü ve eylemi var. Lafa gelince her fırsatta 'Atatürk'ün partisiyiz' diye övünen bu kişiler, aynı partinin kendilerine 'Mustafa Kemal'in askerleri değil, it sürülerisiniz' diyen yöneticisine bile ses çıkartamamışlardır. Çukurcu teröristlere 'arkadaş', Suriye'den ülkemize saldıran teröristlere 'vatanlarını savunanlar', şehirlerimizi yakıp yıkan vandallara 'aydınlanmacılar', darbecilere 'mağdurlar' diyenler yine bunlardır. Türkiye böyle bir muhalefet anlayışını hak etmiyor. Önümüzdeki dönemde ülkemizin bu partilere oy verenlerin feraseti ve iradesiyle köklü bir muhalefet reformunu hayata geçireceğine inanıyorum. İnanıyorum ki, Cumhur İttifakı inşallah bunlar karşısında çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir" şeklinde konuştu.

"ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU"

2021 yılı asgari ücret rakamının belli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret 2021 yılı Ocak ayı itibarıyla yüzde 21,5 artış ile bekar ve çocuksuz çalışan için net 2 bin 826 lira, evli ve çocuklu çalışan için 3 bin 14 lira olarak uygulanacaktır. Salgın döneminde işverenlerimize 75 lira asgari ücret desteği vermeye başlamıştık. Bu desteği önümüzdeki yıl da devam ettireceğiz. Böylece işverenlerimize ve çalışanlarımıza toplamda 6,5 milyar liralık ilave bir kaynak aktarmış olacağız. Kısa çalışma ödeneğinin süresini Şubat ayı sonuna, nakdi ücret desteğinin süresini 17 Mart tarihine kadar uzattık. Geçtiğimiz hafta 397 şehit yakını ve gazi yakınımızın atamasını yaparak bu kategorideki toplam istihdamı 44 bin 781'e çıkarttık. Tüm sıkıntılara rağmen reel sektör ülkemizin yüz akı olmayı sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

"İNGİLTERE İLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI İMZALAMA AŞAMASINA GELDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dış ticareti açısından çok önemli olan bir gelişmeyi şu ifadelerle paylaştı:

"En önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı çerçevesinde başlayan takvim Perşembe günü tamamlanıyor. Ticari ilişkilerimizin bu ayrılıktan zarar görmemesi için iş dünyamızın da katılımıyla süreci yakından takip ediyoruz. Yapılan uzun müzakereler sonunda İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalama aşamasına geldik. Yarın inşallah bu anlaşmanın imzaları atılıyor. Bu, Gümrük Birliği Anlaşması'ndan sonraki en önemli ticari anlaşmamız olacaktır. İnşallah 2021 yılından itibaren hem Türkiye'nin hem İngiltere'nin kazanacağı yeni bir dönem başlıyor."

"YÜZ YÜZE EĞİTİME VERDİĞİMİZ ARAYI 15 ŞUBAT 2021'E KADAR UZATIYORUZ"

Menşeine bakmaksızın tüm aşı çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çin'den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmesini bekliyoruz. Almanya'dan gelecek aşının da Ocak'ta ülkemize ulaşacağını ümit ediyoruz. Gelişmeler salgının daha uzunca bir süre dünya gündeminden düşmeyeceğine işaret ediyor. Bunun için asıl önemi ve önceliği hem gelenekçi hem yenilikçi yöntemlerle geliştirdiğimiz kendi aşılarımıza veriyoruz. Son 18 yılda kurduğumuz yüksek teknolojiye dayalı alt yapılar ve bilim insanlarımızın gayretiyle şuan 8 ayrı aşı çalışmasını başarıyla yürütüyoruz. Bunlardan birinde son aşamaya geçildi. İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız" dedi.

Vaka sayısındaki düzenli düşüşe uygun olarak kısıtlama tedbirlerini dikkatle gözden geçirdiklerinin altını çizen Erdoğan, temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat çekti. Erdoğan, "Bugünkü toplantımızda salgınla mücadelede geldiğimiz yeri tekrar değerlendirdik, gelişmelerin ümitvar olduğunu gördük. Bu çerçevede okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz" diye konuştu.

(Derya Yetim - Hülya Keklik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı