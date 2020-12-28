Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması) Gümrük Birliği Anlaşmasından sonraki en önemli ticari anlaşmamız olacaktır."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması) Gümrük Birliği Anlaşmasından sonraki en önemli ticari anlaşmamız olacaktır."

28.12.2020 18:33 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması) Gümrük Birliği Anlaşmasından sonraki en önemli ticari anlaşmamız olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması) Gümrük Birliği Anlaşmasından sonraki en önemli ticari anlaşmamız olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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