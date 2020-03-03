Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'ı kabul etti
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab Kabulden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı kabul etti.
03.03.2020 20:47 | Son Güncelleme: 03.03.2020 20:48
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab
Kabulden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı kabul etti.
Kaynak: AA