Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'ı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab Kabulden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı kabul etti.

03.03.2020 20:47 | Son Güncelleme: 03.03.2020 20:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'ı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Dışişleri Bakanı Dominic Raab

Kabulden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı kabul etti.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'ı kabul etti
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