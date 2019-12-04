Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.

04.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de

, Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi temasları kapsamında, zirvenin yapıldığı The Grove Otel'deki kabulü basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da hazır bulundu.

Kaynak: AA
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