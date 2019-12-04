Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından NATO Zirvesi'ne katılacak liderler ve eşleri onuruna düzenlenen akşam yemeğine iştirak etti.
04.12.2019 00:00 | Son Güncelleme: 04.12.2019 00:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından NATO Zirvesi'ne katılacak liderler ve eşleri onuruna düzenlenen akşam yemeğine iştirak etti.
Başbakanlık Ofisi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA