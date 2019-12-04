Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından NATO Zirvesi'ne katılacak liderler ve eşleri onuruna düzenlenen akşam yemeğine iştirak etti.

04.12.2019 00:00 | Son Güncelleme: 04.12.2019 00:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de

Cumhurbaşkanı , Başbakanı tarafından NATO Zirvesi'ne katılacak liderler ve eşleri onuruna düzenlenen akşam yemeğine iştirak etti.

Başbakanlık Ofisi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA
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