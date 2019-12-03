Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından NATO'nun 70'inci yılı dolayısıyla heyetler onuruna verdiği resepsiyona katıldı.

03.12.2019 22:10 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından NATO'nun 70'inci yılı dolayısıyla heyetler onuruna verdiği resepsiyona katıldı.

Erdoğan, 'ndaki resepsiyona, eşi Emine Erdoğan ile geldi.

Resepsiyon, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA
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