Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May'le Buluştu

G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Almanya'nın Hamburg kentinde ikili temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Therasa May'i kabul etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin "Dijitalleşme, Kadınların Güçlendirilmesi ve İstihdam" temalı çalışma oturumuna katılımının ardından İngiltere Başbakanı Theresa May'i kabul etti. Kabul, zirvenin yapıldığı Hamburg Messe Konferans Merkezinde gerçekleşti. - Hamburg