Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile Görüştü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştüHAMBURG - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştü.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştü
HAMBURG - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin 2. gününde Messe Konferans Merkezi'nde İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştü.