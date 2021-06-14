Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikili temaslarını sürdürüyor. Erdoğan temasları kapsamında, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Yaklaşık 25 dakika süren görüşmede bölgedeki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı.

-İHA-

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile bir araya geldi
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