Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüştü
Haberler » Politika » Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüştü - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

07.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüştü

, Başbakanı ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.  Görüşmede, ABD-İran gerginliği ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınmıştır" denildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler