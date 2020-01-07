Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüştü

07.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:36

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ABD-İran gerginliği ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınmıştır" denildi.

Kaynak: DHA