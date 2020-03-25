Cumhurbaşkanı Erdoğan, infaz yasasını video konferansta görüştü
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Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, infaz yasasını video konferansta görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı'na video konferans ile katıldı.

25.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, infaz yasasını video konferansta görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı'na video konferans ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı'nı video konferans ile gerçekleştirdi. Görüşmeye, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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