Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnancımızda teröre asla yer yoktur

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan "Hangi kökene, ten rengine, kavme, kültüre, mezhebe, meşrebe mensup olursa olsun tüm Müslümanlar kardeştir. İnancımızda kavmiyetçiliğe, tefrikaya, fitneye yer olmadığı gibi teröre de asla yer yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de düzenlenen MAS-ICNA Kongresi'ne bir video mesaj gönderdi. Türkiye'deki 84 milyonun selamlarını ABD'li Müslümanlara ilettiğini belirten Erdoğan "Sizlerin aracılığıyla ABD'nin dört bir yanındaki kardeşlerimize selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Amerikan Müslüman toplumunun en büyük organizasyonlarından olan Amerika Müslüman Cemiyeti yıllık kongresinin başarılı geçmesini, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Müslüman Cemiyeti ile Kuzey Amerika İslam Cemiyeti'nin ortaklaşa düzenlediği toplantının birlik ve beraberliklerinin güçlenmesine, aralarındaki muhabbetin perçinlenmesine vesile olacağını belirtti.