Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnancımız ve kültürümüzle ilgisi olmayan birtakım yanlış uygulamaları ve adetleri, aile kurumunu yıkmak için kullanmaya...
03.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnancımız ve kültürümüzle ilgisi olmayan birtakım yanlış uygulamaları ve adetleri, aile kurumunu yıkmak için kullanmaya kalkanların sinsi oyunlarına gelmeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnancımız ve kültürümüzle ilgisi olmayan birtakım yanlış uygulamaları ve adetleri, aile kurumunu yıkmak için kullanmaya kalkanların sinsi oyunlarına gelmeyeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe