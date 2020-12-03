Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnancımız ve kültürümüzle ilgisi olmayan birtakım yanlış uygulamaları ve adetleri, aile kurumunu yıkmak için kullanmaya...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnancımız ve kültürümüzle ilgisi olmayan birtakım yanlış uygulamaları ve adetleri, aile kurumunu yıkmak için kullanmaya...

03.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnancımız ve kültürümüzle ilgisi olmayan birtakım yanlış uygulamaları ve adetleri, aile kurumunu yıkmak için kullanmaya kalkanların sinsi oyunlarına gelmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnancımız ve kültürümüzle ilgisi olmayan birtakım yanlış uygulamaları ve adetleri, aile kurumunu yıkmak için kullanmaya kalkanların sinsi oyunlarına gelmeyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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