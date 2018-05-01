Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ziyareti Özbek Basınında Geniş Yer Buldu

Özbekistan basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretine geniş yer verdi.

Ülkede yayınlanan tüm ulusal gazeteler Erdoğan'ın dün başladığı Özbekistan ziyaretini ilk sayfalarından duyurdu.

Halk Sözü, Özbekistan Avazı, Pravda Vostoka ve Narodnoe Slovo gazeteleri, Erdoğan'ın Özbekistan ziyaretini manşetten verdi.

Halk Sözü gazetesi, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerini manşetten verdiği ve tam sayfa ayırdığı haber ile duyurdu. Türkiye'nin Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olduğu, 1996 yılında iki ülke arasında Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması imzalandığının anımsatıldığı haberde, iki halkın yüzyıllara dayanan ortak değerlere sahip olduğu vurgulandı.

Erdoğan'ın ziyaretinin "tarihi" olarak nitelendirildiği haberde, iki ülke arasındaki karşılıklı güvene dayalı dostça ilişkilerin günümüzde sürekli olarak geliştiği dile getirildi.

Rusça yayınlanan Narodnoe Slovo gazetesi de Erdoğan'ın bu ülkeye resmi ziyaretini manşetten duyurarak, ilk sayfanın tamamını Erdoğan'ın ziyaretine ayırdı.

Mirziyoyev'in "Geçen sene iki ülke arasındaki dostça ilişkilerin yeni stratejik ortaklık düzeyine çıkarıldığı" sözlerine yer verilen haberde, Erdoğan'ın da "Türkiye ve Özbekistan, tarihi büyük, örf-adetleri ve gelenek-görenekleri bir, en yakın dostlardır." yönündeki açıklamasına yer verildi. Türkiye'nin Özbekistan'ın en önemli ticari ortaklarından olduğu ve iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin geçen sene yüzde 30 artışla 1,5 milyar dolara, bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 20 artışla 400 milyon dolara ulaştığı bilgisine yer verilen haberde, tarafların bu miktarın yakın yıllar içerisinde 5 milyar dolara çıkarılması konusunda mutabakat sağladığına işaret edildi.

Özbekistan Haber Ajansı "ÖzA" da Erdoğan'ın Taşkent'teki temaslarını yayınladığı birçok haberle duyururken, Erdoğan'ın Özbekistan'daki temaslarına ilişkin çok sayıda fotoğrafa da yer verdi. ÖzA, "Özbekistan-Türkiye: Karşılıklı güven ve dostluğa dayanan işbirliği hızla gelişiyor", "İki kardeş ülke işbirliğini yeni düzeye çıkaran belgeler imzalandı", "Karşılıklı ticaret hacmi belirgin ölçüde arttı" başlıklarıyla yayınladığı haberlerinde, Erdoğan'ın ülkedeki temaslarına geniş yer verdi.

Ülkedeki en çok okunan haber sitelerinden Kun.uz ve Daryo.uz ise, "Türkiye Cumhurbaşkanı devlet ziyaretiyle Özbekistan'a geldi", "Özbekistan ile Türkiye arasında 20'den fazla anlaşma imzalandı", "Özbekistan ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi 5 milyar dolara çıkarılabilir", "Erdoğan Özbek atasözlerinden örnek verdi", "Erdoğan ünlü Özbek şairi Erkin Vahidov'un "Özbeğim" şiirini okudu" başlıklarıyla yayımladığı haberleriyle okuyucularına Erdoğan'ın Özbekistan ziyaretinin detayları hakkında bilgi verdi.