Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı ile görüşmesi sona erdi - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı ile görüşmesi sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Gamze Erdemir - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı ile görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı ile görüşmesi sona erdi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etmişti. İki liderin yaklaşık 2 saat süren görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya gelmişti. İki liderin kritik görüşmesi saat 14.00'da başladı. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede, önemli konular ele alındı.Görüşmenin ana gündem maddesi Rusya'nın Ukrayna'yı işgali oldu. Türkiye ve Yunanistan ilişkileri ile bölgesel gelişmelerin de masaya yatırıldığı öğrenildi. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı ile görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı ile görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı ile görüşmesi sona erdi

İhlas Haber Ajansı / Gamze Erdemir - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü, Yunanistan, Politika, Haberler

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