Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le yaptığı görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi. İki liderin kritik görüşmesi saat 14.00 sıralarında başladı ve yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşmenin ana gündem maddesi Rusya'nın Ukrayna'yı işgali oldu. Türkiye ve Yunanistan ilişkileri ile bölgesel gelişmelerin de masaya yatırıldığı görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. - İSTANBUL