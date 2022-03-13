Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le yaptığı görüşme sona erdi - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le yaptığı görüşme sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le yaptığı görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi. İki liderin kritik görüşmesi saat 14.00 sıralarında başladı ve yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşmenin ana gündem maddesi Rusya'nın Ukrayna'yı işgali oldu. Türkiye ve Yunanistan ilişkileri ile bölgesel gelişmelerin de masaya yatırıldığı görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le yaptığı görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le yaptığı görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le yaptığı görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le yaptığı görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le yaptığı görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le yaptığı görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le yaptığı görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le yaptığı görüşme sona erdi

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü, cumhurbaşkanı, Yunanistan, Politika, Haberler

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