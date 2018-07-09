Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yemin Töreninden İzlenimler

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulundaki yemin töreninde, Meclis en kalabalık günlerinden birini yaşadı.

TBMM Genel Kurulunda izleyici locası, özel ziyaretçilerin alındığı bölüm ile basın locasındaki yerler tamamen dolarken, bazı davetliler ve basın mensuplarının sıraların aralarında oturduğu gözlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi de yemin törenini için locada yerlerini aldı. Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, gelini Reyyan Erdoğan, kızı Esra Albayrak, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, damadı Selçuk Bayraktar ve dünürü Sadık Albayrak ile torunları yemin törenini izledi.

Binali Yıldırım ve bakanlar katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine, TBMM Başkan adayı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, bakanlar, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve grup başkanvekilleri ile milletvekilleri katıldı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve Engin Özkoç ile bir grup CHP milletvekilinin hazır bulunduğu yemin törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulu açılmadan kısa bir süre önce milletvekilleriyle salona girdi.

HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli'nin katılmadığı yemin töreninde, HDP Grup başkanvekilleri Fatma Kurtulan ve Ayhan Bilgen ile bazı HDP milletvekilleri hazır bulundu.

İYİ Parti Grup başkanvekilleri Lütfü Türkkan ve Yavuz Ağıralioğlu ile İYİ Parti milletvekilleri de yemin töreni için Genel Kurul salonunda yerlerini aldı.

Protokol davetlileri

Erdoğan'ın yemin törenini Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Jandarma Genel Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, bakan yardımcıları, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, ATO Başkanı Gürsel Baran, eski milletvekilleri, yabancı misyon temsilcileri de izledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, YSK Başkanı Sadi Güven, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, YÖK Başkanı Yekta Saraç, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, işadamı Ethem Sancak ve sanatçı Mustafa Ceceli'nin de hazır bulunduğu Genel Kurul Salonunda, eski TBMM başkanları Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ve Yıldırım Akbulut da yerlerini aldı.

TBMM Genel Kurulu Salonuna girerek Bakanlar Kurulu sırasında yerini alan Binali Yıldırım'ı, AK Parti milletvekilleri ayakta alkışlayarak karşıladı.

MHP Grubuna ayrılan bölümde yer bulamayan bazı MHP milletvekillerinin komisyon sıralarına oturduğu görüldü.

Erdoğan'ın ant içmesinin ardından okunan İstiklal Marşını, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası çaldı.

Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı

Meclis'te Geçici TBMM Başkanvekili Hakkı Köylü tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, şeref holünde çocuklara oyuncak dağıttı.

İstiklal Marşı Genel Kurul Salonunda bulunanların yanı sıra kulislerde de yüksek sesle okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin metnini okuması, kulislerdeki ekranlardan da takip edildi. Erdoğan'ın ant içmesinin ardından iktidar kulisinden yoğun alkış sesi yükseldi.

Çok sayıda televizyon kanalı, gün boyu Meclis Kampüsünden canlı yayın yaptı.