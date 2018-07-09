Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yemin Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin etmesinin ardından Tokat'ta 41 pare top atışı yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin etmesinin ardından Tokat'ta 41 pare top atışı yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'nda and içmesinin ve Anıtkabir ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Süvari Birliği eşliğinde giriş yaptığı sırada Tokat Belediye Binası'nın önünde 41 pare top atışı yapıldı.
Top atışını vatandaşlar ilgiyle izledi.
Belediye hoparlöründen de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeminin ardından 41 pare top atışının yapıldığı anons edildi.