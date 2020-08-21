Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklama saat kaçta olacak? "Müjde" açıklaması ne zaman yapılacak?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklama saat kaçta olacak? "Müjde" açıklaması ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Merakla beklenen açıklama nerede olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklama saat kaçta olacak?
21.08.2020 11:54 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:58

Gündeme bomba gibi düşen ve herkesin merakla beklediği açıklama bugün yapılacak.Erdoğan'ın bugün saat 15.00'da İstanbul'da açıklama yapacağı öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamada; "Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklama saat kaçta olacak? 'Müjde' açıklaması ne zaman yapılacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMASININ ÜSTÜNE YAPILAN TAHMİNLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağını söylediği 'müjde' sosyal medyada da yankılandı ve çeşitli tahminlere yol açtı. Kimileri Türkiye'nin altın madeni keşfettiğini, kimileri de gaz veya petrol bulduğunu yazdı. Kulislerde dolaşan bir başka iddiaya göre de Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı ağırlayacak, hemen arkasından 'müjde'yi açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklama saat kaçta olacak? 'Müjde' açıklaması ne zaman yapılacak?

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