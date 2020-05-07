CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN VİDEO KONFERANSLA GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİNDE BULUNDUĞU AİLE TABURCU OLDU.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN VİDEO KONFERANSLA GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİNDE BULUNDUĞU AİLE TABURCU OLDU.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN VİDEO KONFERANSLA GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİNDE BULUNDUĞU AİLE TABURCU OLDU.
07.05.2020 14:50 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:50

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, video konferansla geçmiş olsun dileğinde bulunduğu anne, baba ile kızları iyileşerek bu gün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden taburcu oldular.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın,  video konferansla geçmiş olsun dileğinde bulunduğu anne, baba ile kızları iyileşerek bu gün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden taburcu oldular.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ile video konferans yöntemiyle görüşmüş ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüs tedavisi gören hastalarla da görüşerek onlara tek tek geçmiş olsun dileğinde bulunmuştu.  Erdoğan'ın görüştüğü hastalar arasındaki Ümit Özturhallı, Eşi Neslihan Özturhallı ve kızları Sude  bu gün taburcu oldu. Tedavi takibini Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlker İnanç Balkan'ın yaptığı aileye taburculukları sırasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr Zekai Kutlubay ile Başhekim Yardımcısı  Doç. Dr Hüseyin Botanlıoğlu da eşlik. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

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