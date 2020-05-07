CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN VİDEO KONFERANSLA GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİNDE BULUNDUĞU AİLE TABURCU OLDU.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, video konferansla geçmiş olsun dileğinde bulunduğu anne, baba ile kızları iyileşerek bu gün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden taburcu oldular.