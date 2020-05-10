CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN VİDEO KONFERANSLA GÖRÜŞTÜĞÜ AİLE KONUŞTU 1 tekrar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN VİDEO KONFERANSLA GÖRÜŞTÜĞÜ AİLE KONUŞTU 1 tekrar

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN VİDEO KONFERANSLA GÖRÜŞTÜĞÜ AİLE KONUŞTU 1 tekrar
10.05.2020 10:06 | Son Güncelleme: 10.05.2020 10:16

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN VİDEO KONFERANSLA GÖRÜŞTÜĞÜ AİLE KONUŞTU tekrar14 günü hastanede olmak üzere yaklaşık 20 gün süren tedavilerinin sonunda sağlığına kavuşan aile, hastaneden taburcu olarak Bahçelievler'deki evlerine döndü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN VİDEO KONFERANSLA GÖRÜŞTÜĞÜ AİLE KONUŞTU tekrar

14 günü hastanede olmak üzere yaklaşık 20 gün süren tedavilerinin sonunda sağlığına kavuşan aile, hastaneden taburcu olarak Bahçelievler'deki evlerine döndü.

Sayın rektörümüz Prof. Dr. Nuri Aydın, bir gece önceden bize bir sürprizinin olduğunu söylemişti. Düşündük sürekli, sürpriz ne olabilir diye. Ertesi gün geldi ve 'Size birisi geçmiş olsun demek istiyor' dedi

Çok mutlu olduk sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştüğümüz için. Çok heyecanlandık, motive olduk. Kendimizi daha güçlü, kuvvetli hissettik.

Haber-Kamera Beyza Nur GÜLER-Osman BAKIR- İstanbul, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile geçmiş olsun dileğinde bulunduğu anne, baba ve kızları iyileşerek, koronavirüs tedavisi gördükleri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden taburcu oldu. Özturhallı ailesi, yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı(DHA)'na anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans ile geçmiş olsun dileklerini ilettiğini Özturhallı ailesi taburcu oldu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC)-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde ailece kaldıkları odada koronavirüs tedavileri süren 60 yaşındaki emekli işveren Ümit Özturhallı, İÜC-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkan Sekreteri eşi Neslihan Turhallı(47) ve üniversite öğrencisi kızları Sude (20), hastane odasında kaldıkları esnada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini aramasının, tedavi sürecinde motive edici olduğunu ifade etti. Ailede hastalığa ilk yakalanan Ümit Özturhallı, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. 14 günü hastanede olmak üzere yaklaşık 20 gün süren tedavilerinin sonunda sağlığına kavuşan aile, hastaneden taburcu olarak Bahçelievler'deki evlerine döndü. Hastalık sürecinde tek dileklerinin iyileşmek olduğunu anlatan Özturhallı ailesi, şimdi ise salgın sürecinin sona erdiği ve birbirlerine doya doya sarılacakları günü iple çekiyor.

EŞİM VE KIZIM DA POZİTİF ÇIKINCA EYVAH DEDİM

Zorlu bir tedavi süreci geçiren Ümit Özturhallı, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı

'Sağlık Bakanlığı'ndan arıyoruz, durumunuzdan haberiniz var mı' dediler. 'Hayır yok' dedim. 'Pozitifsiniz' dediler. Pozitifsiniz deyince 'olabilir' dedim. Yani makul karşıladım. Hiç kendimi telaşa vermedim. Olacağı varsa Allah'tan, ama kendimi her zaman motive tuttum, iyi olacak diye. Gerçekten zorlu bir süreçti. Sonra eşimle kızım da pozitif çıkınca eyvah dedim, ailece kaptık. Kızım bizleri düşünüyor, biz onu düşünüyoruz. Almış olduğumuz ilaçları, evde 5 gün boyunca kullandık. İyileşme sürecini bekliyoruz, artık herhalde iyileşeceğiz diyoruz. Hepimiz evde izoleyiz. Kızım ayrı, ben ayrı, eşim ayrı odada. Fakat bir türlü iyileşme safhasına gelemiyoruz. Ateşlerimiz yükseliyor, isteklerimiz azalıyor, yeme ihtiyacımızı karşılayamıyoruz, nefes alma problemleri yaşıyoruz. Pazar günü kontrole gittikten sonra tekrar baktırdık yine pozitiftik. Gittiğimizde, nefes alacak halim yoktu. Her zaman rahatlıkla yürüdüğüm bir yolda, 10 metreyi zor yürüyecek hale geldim. Allah razı olsun bizi hastaneye yatırdılar. Hocalarımızdan, dekanımızdan, bizimle ilgilenen sağlık personelinden çok memnun kaldık. Bir dediğimiz iki olmadı. Gerçi bizim bir isteğimiz yoktu, tek isteğimiz bir an önce sağlığımıza kavuşmaktı. Ama onların yaptıklarına minnettarız

CUMHURBAŞKANIMIZ ARAYINCA HASTALIĞIMIZI UNUTTUK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hastane odasında yaptıkları görüşmenin, kendilerini çok heyecanlandırdığını anlatan Özturhallı, Nuri beyin gelip, size bir sürprizim var demesi, eşime anlatması. Bizlerin de bir telaş halinde tutulup ne yapacağız, ne konuşacağız diye düşünmesi? Kendi hastalığımızı unuttuk işin gerçek yanı, bir telaş başladı odada. Bambaşka bir duygu. Allah razı olsun, sayın Cumhurbaşkanımızın bizleri arayıp da teselli etmesi ve sağlıklı günler dilemesi bambaşka bir duyguydu. Çok güzel hissettik, sevinçliydik. Şaşırdık da tabii, her kişiye de bu gibi bir olay kısmet olmaz. Bize nasip oldu şeklinde konuştu.

AİLECE KALDIKLARI ODADA TEDAVİLERİ 14 GÜN SÜRDÜ

Neslihan Özturhallı ise, çok zorlu bir süreç geçirdiklerini vurgulayarak, İlk eşim rahatsızlandı. Eşimde öksürük ve yorgunluk belirtisi vardı. Bunun üzerine hemen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi acil bölümüne gittik. Orada tahliller yapıldı. Tahliller sonunda eşim pozitif çıkar çıkmaz, ben ve kızım hemen hastaneye gittik. Biz de pozitif çıktık. Sonra ilaç kullanmaya başladık. İlk 5 günümüz evde geçti ama zorlu bir süreçti. Beşinci günden sonra daha da kötüye gitmeye başladık. Artık evde yürüyemiyorduk, o kadar kötü ve halsizdik. 5 gün sonra, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi temas bölümüne gittik. Orada sağ olsun Doç. Dr. İlker İnanç Balkan bizi gördü. Görür görmez hemen üçümüzü yatırdılar. Bir aile odasında tedavimize başlandı. Çok şükür iyi olduk. Toplam 20 günlük bir süreydi. Hastanede kaldığımız süre ise 14 gündü ifadelerini kullandı.

O GÖRÜŞME SAYESİNDE KENDİMİZİ DAHA GÜÇLÜ, MOTİVE HİSSETTİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerini ise Özturhallı, Çok mutlu olduk sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştüğümüz için. Çok heyecanlandık, motive olduk. Kendimizi daha güçlü, kuvvetli hissettik. Sayın rektörümüz Prof. Dr. Nuri Aydın hocamız da yanımızdaydı o görüşme esnasında. Çok mutlu oldum, iyi geldi. Bu iyileşme sürecimize güzel bir katkısı olmuş oldu aynı zamanda diye anlattı.

ANNEMİ VE BABAMI KAYBETME KORKUSU YAŞADIM

Anne ve babası için çok endişelendiğini ifade eden Sude Özturhallı da, Benim için çok zorlu bir süreçti. İlk hafta evde tedavi gördüm. Eklem ağrılarım, mide bulantım. Hepsi çok zordu. Bir hafta sonunda daha kötü bir hal aldıktan sonra hastaneye yatmamıza karar verdi doktorlar. Benim için çok endişeli bir süreçti. Bir tarafta annem, bir tarafta babam. Hangi birini düşüneceğimi şaşırıyordum. İkisini de kaybetme korkusuna girmiştim istemsizce. Çok şükür atlattık dedi.

GÜZEL GÜNLERİN ÇOK YAKINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini arayacaklarını nasıl öğrendiklerini ise Özturhallı, şöyle anlattı

Sayın rektörümüz Prof. Dr. Nuri Aydın, bir gece önceden bize bir sürprizinin olduğunu söylemişti. Düşündük sürekli, sürpriz ne olabilir diye. Ertesi gün geldi ve 'Size birisi geçmiş olsun demek istiyor' dedi. 'Sayın Cumhurbaşkanımız geçmiş olsun diyecek, görüntülü konuşacaksınız' dedi. Bir telaş, heyecan vardı tabii ki. 'Geçmiş olsun' dedi, güzel dileklerini iletti ve güzel günlerin çok yakında olduğunu söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN VİDEO KONFERANSLA GÖRÜŞTÜĞÜ AİLE KONUŞTU 1 tekrar

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti Haber
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi Haber
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı Haber
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı
Bayram sonrasındaki vaka durumu iyileşme gösterirse, sokağa çıkma yasağı haziranda tamamen kalkacak Haber
Bayram sonrasındaki vaka durumu iyileşme gösterirse, sokağa çıkma yasağı haziranda tamamen kalkacak
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti Haber
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı
Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı
Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi
Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti
Ardahan'a Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
Ardahan'a Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
Ercan Taner, beIN Sports ile yollarını ayırdı
Ercan Taner, beIN Sports ile yollarını ayırdı
Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan koronavirüs paylaşımı: Bi sen eksiktin
Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan koronavirüs paylaşımı: Bi sen eksiktin
'Denize gireceğim' diyerek evden ayrılan doktor kayboldu
"Denize gireceğim" diyerek evden ayrılan doktor kayboldu
Denize girmenin yasak olduğu Antalya'da gençler, üstü açık otomobili havuza çevirdi
Denize girmenin yasak olduğu Antalya'da gençler, üstü açık otomobili havuza çevirdi
Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi
Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi
Başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle Can Ataklı'nın 1 buçuk yıla kadar hapsi istendi
Başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle Can Ataklı'nın 1 buçuk yıla kadar hapsi istendi
Bahçeli, korona salgınıyla ilgili eleştirilere sert çıktı: Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız
Bahçeli, korona salgınıyla ilgili eleştirilere sert çıktı: Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız
Koronadan ölen Ömer Döngeloğlu'nun vefat etmeden önce katıldığı son program yayınlandı
Koronadan ölen Ömer Döngeloğlu'nun vefat etmeden önce katıldığı son program yayınlandı
Günlük burç yorumları 9 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 9 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Bir an bile düşünmedi! Binlerce arının saldırdığı köpekleri tek başına kurtardı
Bir an bile düşünmedi! Binlerce arının saldırdığı köpekleri tek başına kurtardı
Tarım ve Orman Bakanlığından endişe veren rapor: Koronavirüs, atık suda 100 gün yaşıyor
Tarım ve Orman Bakanlığından endişe veren rapor: Koronavirüs, atık suda 100 gün yaşıyor
TSK mevzilerine sızmaya çalışan folyolu teröristler, askerimizin dikkati sayesinde yakalandı
TSK mevzilerine sızmaya çalışan folyolu teröristler, askerimizin dikkati sayesinde yakalandı
Araç takla atınca, kazaya karışan kadın sürücü sinir krizi geçirdi
Araç takla atınca, kazaya karışan kadın sürücü sinir krizi geçirdi
Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı
Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı
Saracchi Galatasaray'da kalmak istiyor: Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim
Saracchi Galatasaray'da kalmak istiyor: Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim
Hamza Cebeci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığına atandı
Hamza Cebeci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığına atandı
Maskeli magandalar, güpegündüz saldırdı! O anlar kamerada
Maskeli magandalar, güpegündüz saldırdı! O anlar kamerada
CHP'ye yakın anketçi canlı yayında çileden çıktı: Bu adamlar orada oldukça parti 1 gram ilerlemez
CHP'ye yakın anketçi canlı yayında çileden çıktı: Bu adamlar orada oldukça parti 1 gram ilerlemez
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı
Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Deniz Gezmiş Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Gülben Ergen Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Nenad Bjelica Sergen Yalçın Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mhp Kaza Mayıs İtfaiye
Şu an buradasınız: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN VİDEO KONFERANSLA GÖRÜŞTÜĞÜ AİLE KONUŞTU 1 tekrar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.5.2020 10:22:15. #1.14#
title