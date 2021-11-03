Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde ne? Doğal gazla ilgili yeni müjde nedir? Doğal gaz rezervi mi bulundu? Doğal gaza indirim gelecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği yeni müjde nedir merak ediliyor. Doğal gazla ilgili yeni müjde mi gelecek? Doğal gaz rezervi mi bulundu? Gaza indirim mi gelecek? Kaç metreküp doğal gaz rezervi keşfedildi, yeni keşif mi oldu? Doğal gaz müjdesi ne olacak?

CUMHURBAŞKI ERDOĞAN'IN VERECEĞİ MÜJDE NEDİR?

Karadeniz'de bulunan doğal gazla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Doğal gazı çıkardığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek, aynı zamanda vatandaşımın da kasasına girecek. Enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette. Karadeniz'de doğalgazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti iktidarının 19.yıl dönümünde Beştepe'de açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"ALTYAPI VE ÜST YAPIDA HİZMET YARIŞIMIZI DEVAM ETTİRDİK"

"Ülkemizin dört bir yanını altyapı, üst yapı hizmetleriyle donattık. Hizmet yarışımız devam ediyor. Bu konuda asla fire vermedik. Bu süreç içerisinde sadece ülkemizin içinde değil aslında dünyanın değişik ülkelerinde de hizmet yarışımızı devam ettirdik.

"ABD'DEKİ TÜRK EVİ İNŞALLAH BİR MARKA OLACAK"

Biz kıtaları dolaşıyoruz. Afrika'nın 51-52 ülkesini dolaştık. Amerika'nın Latin Amerika olsun buraları defaatle dolaştık. Ülkemizin mesajını buralara taşıdık, tanınmayan ülkemizi tanıttık. BM'nin tam karşısında Türk Evi'ni 4,5 yılda bitirmiş olmamız ve oraya böyle bir markayı vurmuş olmamız bizim için değil bizden sonra gelen nesiller için çok çok önemli bir inşallah marka olacak.

"BUNLAR UNUTULMAYACAK ESERLERDİR"

Tabii bütün bunlar bizden çok bizden sonra gelecek nesiller için de hakikaten abide olacak.Türkiye'de dikkat edilirse altyapıda, üstyapıda, yüksek hızlı trenlerden tutunuz, Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne varıncaya kadar, öbür tarafta Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul-İzmir arasındaki otoban, bunlar unutulmayacak eserlerdir. Hepsinden öte bizim Karadeniz'de Samsun'dan Sarp'a kadar bu otoyolu yapmamız bir başka şaheser.

"YAKLAŞIK 28 BİN KİLOMETREYE ÇIKARDIK"

56 tane havalimanına çıktık. Çok daha önemli bir adım o da 6 bin 100 kilometre bizim yolumuz vardı. Ama bunlar tabii otoyol falan değildi. Biz bunu yaklaşık 28 bin kilometreye çıkardık. Eğitimde bizim sayımız 76 üniversiteydi ama biz bunu 207 üniversiteye çıkardık. Şu anda bizim üniversitemizin olmadığı ilimiz yok.

"GENÇLERİMİZ KENDİ İLLERİNDE OKUYACAK"

Bu nedir? Bu şudur; artık benim ülkemde üniversitesi olmayan ilim yok. Her ilde üniversitemiz var. Dolayısıyla Anadolu'nun tüm illerinde bizim gençlerimiz, yavrularımız üniversiteye gitmek için Hakkari'den çıkıp İstanbul'a gelmeyecek. Hakkari'de oradaki üniversitede okuyacak. Aynen Van'da, Şırnak'ta okuyacak."

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