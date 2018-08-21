Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vekalet Verdiği Kurbanlıklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın vekalet verdiği iki kurbanlık, Siirt'te kesildi.

Siirt Müftüsü Ahmet Altıok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin, Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a vekaleten verdiği iki kurbanlığın Siirt Yatılı Bölge Kur'an kursunda kesildiğini belirtti.

Yurt içinde vekalet verilen kurbanların kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade eden Altıok, "Aziz milletimizin ve ümmetin gönlünde taht kurmuş güzel insan Cumhurbaşkanımız ve muhterem eşi, vekaletle kurbanlarını Türkiye Diyanet Vakfına tevdi etmişlerdir. Başkanlığımız adına İl Müftülüğü olarak bu önemli vazifeyi bugün ifa ettik. Bu onurlu görevi bizlere tevdi ettikleri için Siirt adına kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Müftü Altıok, "Rabbim daha nice bayramlara böyle güzel ibadetler, güzel hizmetler yapma fırsatını, şerefini bize lütfeylesin. Rabbim, hem milletimize hem de İslam alemine daha nice bayramları huzur ve güven içerisinde kutlamayı nasip etsin." diye konuştu.