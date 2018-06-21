Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uçağı 3. Havalimanına İniş Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak, dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı projesi 3. Havalimanına ilk inişi yaptı.

UÇAK, 3 BİN 750 METRE UZUNLUĞUNDAKİ BİRİNCİ PİSTE İNİŞ YAPTI

Erdoğan, Gaziantep'ten miting sonrasında helikopterle Gaziantep Havalimanı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak, 3. havalimanına ilk inişi gerçekleştirmek üzere Gaziantep'ten havalandı. Uçak, 3. havalimanındaki 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki birinci piste saat 20.30'da indi.

ERDOĞAN, İNİŞ SIRASINDA KOKPİTTE YER ALDI

"TC-ANK" uçağı, 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde yapılan ve tüm işlemleri tamamlanan birinci piste indi. Erdoğan'ın, uçağın inişi sırasında kokpitte yer aldığı görüldü.

ERDOĞAN, TÖREN MANGASINI SELAMLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İstanbul Yeni Havalimanı'nda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, pilotlar, hostesler, hostlar, havalimanı işçileri karşıladı. Erdoğan, daha sonra tören mangasını selamladı.

UÇAK, İKİ İTFAİYE ARACININ ARASINDAN GEÇTİ

Havalimanında bekleyen itfaiye takımı, ilk kez iniş yapması sebebiyle Erdoğan'ın uçağını bir havacılık geleneği olan su takı ile karşıladı. Uçak daha sonra su püskürten bu iki itfaiye aracının arasından geçti.

"MUHTEŞEM BİR HAVALİMANI İNŞA ETMENİN GURURU İÇİNDEYİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC-ANK" adlı uçağıyla 3. Havalimanına indikten sonra yaptığı açıklamada, "Şu anda muhteşem bir havalimanını inşa etmenin gururu içerisindeyiz. Daha öncede belirttiğimiz gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında resmi açılışını yapacağız. Bunun için ben milletimiz için, ülkemiz için, tüm insanlık için havalimanımızın hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum ve en kalbi duygularımla selam ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

"EMEĞİ GEÇENLERİN HEPSİNİ TEBRİK EDİYORUM"

Erdoğan, "Tüm konsorsiyum mensuplarını, mimarından mühendisine kadar emeği geçenlerin hepsini tebrik ediyorum, kutluyorum. Gerçekten pistiyle, ışıklandırmasıyla, terminal binasıyla muhteşem bir esere sahip olduk. Milletimiz için ülkemiz için tüm insanlık için havalimanımızın hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Milletime en kalbi duygularla selam, sevgi, saygılarımı sunuyorum." dedi.