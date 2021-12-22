Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Kamu-Sen heyetini kabulü - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Kamu-Sen heyetini kabulü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Kamu-Sen heyetini kabulü
AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, asgari ücrete kadar olan ücret gelirlerinden vergi alınmaması yolundaki düzenlemeye ilişkin duydukları memnuniyeti ifade ettiklerini ve ek zam ile refah payı beklentilerini aktardıklarını bildirdi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, asgari ücrete kadar olan ücret gelirlerinden vergi alınmaması yolundaki düzenlemeye ilişkin duydukları memnuniyeti ifade ettiklerini ve ek zam ile refah payı beklentilerini aktardıklarını bildirdi.

Kahveci, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Kamu-Sen Yönetim Kurulunu kabulüne ilişkin açıklama yaptı.

Kahveci, açıklamasında şunları kaydetti:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin'in de hazır bulunduğu görüşmede asgari ücrete kadar ücret gelirlerinden vergi alınmaması yolundaki düzenlemeye ilişkin memnuniyetimizi dile getirdik. Bu konuya ilişkin olarak yaşanabilecek aksaklıkların giderilmesini talep ettik. Kamu çalışanlarının zararlarını karşılamak üzere ek zam verilmesi talebimizi görüştük. Refah payı uygulamasının memurlarımızın alım gücünü yükselteceğini ifade ettik. Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusundaki beklentilerimizi Sayın Cumhurbaşkanına ilettik. Acil çözüm bekleyen 3600 ek göstergenin tüm memurları kapsayacak, beklentileri karşılayacak şekilde düzenlenmesi, yardımcı hizmetliler, bayram ikramiyesi, tüm ödemelerin emekliliğe sayılması, mülakatın kaldırılması, yönetici atamaları gibi konuları içeren raporumuzu takdim ettik."

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AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri

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