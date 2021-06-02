Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT Yayınında dikkat çeken detay
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT Yayınında dikkat çeken detay

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT Yayınında dikkat çeken detay
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen TRT özel yayınında arkasında bulunan ve 9'u 5 geçe durmuş şekilde görünen antika saatin Atatürk'ün vefat zamanını simgelediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen TRT özel yayınında arkasında bulunan ve 9'u 5 geçe durmuş şekilde görünen antika saatin Atatürk'ün vefat zamanını simgelediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü TRT özel yayını Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirildi. Yayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında 9'u 5 geçe duran antika bir saat dikkat çekti. Bu saatin uzun yıllar Çankaya Köşkü'nü konut ve makam olarak kullanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat zamanını simgelediği öğrenildi.

1921 yılından itibaren Atatürk tarafından ikametgah olarak kullanılmaya başlanan Çankaya Köşkü, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok önemli olaylara tanıklık eden bir yerleşke olarak biliniyor. Daha sonra gelen Cumhurbaşkanları tarafından da hem konut hem de makam olarak kullanılan Çankaya Köşkü, şu an Cumhurbaşkanlığına bağlı bir yerleşke olarak hizmet vermeye devam ediyor.

(Hülya Keklik - Derya Yetim/İHA)

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT Yayınında dikkat çeken detay
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT Yayınında dikkat çeken detay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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