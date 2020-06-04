Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha Elazığ'da coşkuyla karşılandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha Elazığ'da coşkuyla karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde İstanbul'da tedavi gören 6 yaşındaki Taha Sis, 10 günlük ziyaret için geldiği Elazığ'da coşkuyla karşılandı.

04.06.2020 19:08 | Son Güncelleme: 04.06.2020 19:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde İstanbul'da tedavi gören 6 yaşındaki Taha Sis, 10 günlük ziyaret için geldiği Elazığ'da coşkuyla karşılandı.

Göz sinirlerindeki tümör nedeniyle sol gözü görme yetisini kaybeden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha, annesi Azine Sis ile, yaşadığı kent olan Elazığ'a geldi.

Havalimanından Umut ve Yaşam Derneği üyelerince alınan Taha için, oturduğu Olgunlar Mahallesi'nde Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi ve dernek üyeleri tarafından sürpriz karşılama yapıldı.

Taha için, oturdukları apartmanın avlusunda kurban kesildi, palyaço gösterisi yapıldı, Elazığ Belediyesine ait Gakgobüs adı verilen üstü açık etkinlik otobüsü ile müzikler çalınarak oyunlar oynandı, hediyeler verildi.

Düzenlenen etkinliklerle mutluluğu gözlerine yansıyan Taha, gönlünce eğlendi.

Taha'nın sağlık durumu iyiye gidiyor

Anne Azine Sis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde yaklaşık 6 aydır İstanbul'da tedavi gören küçük oğlunun sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, desteğinden dolayı büyük minnet duyduklarını ifade eden Sis, şöyle konuştu:

"İstanbul'da çekilen MR'da, tümöründe yüzde 15 küçülme vardı. Diğer kemoterapi gününe kadar 12 günlük zaman vardı, Taha Elazığ'a gelmeyi çok istiyordu. İstanbul'a dönünce Yeditepe Üniversitesi Hastanesinde tekrar tedaviye devam edeceğiz. Uzun süredir oradaydı oğlum, çok sıkılmıştı. Tedavi arasında Elazığ'a getirelim, bir değişiklik olsun, moral bulsun istedik. Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. O olmasaydı, ne maddi ne de manevi gücümüz vardı, bunu omuzlayamazdık. Allah razı olsun, her şekilde yanımızda oldu. Cumhurbaşkanımız bir devlet büyüğü, bir baba olarak yanımızda oldu. Biz, devletin devlet baba olduğunu hakikaten ondan öğrendik, onun vücut bulmuş hali. O olmasaydı bu tedavinin üstesinden gelemezdik"

"İyileştiğimde Tayyip dedemi ziyarete gideceğim"

Taha Sis ise İstanbul'da doktorların kendisine çok iyi baktığını, kendisini çok iyi hissettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iyileşmesi için çok destek olduğunu ifade eden Taha, "Ben iyileştiğimde hemen Tayyip dedemi ziyarete gideceğim, gittiğim zaman ona sıkı sıkı sarılacağım, onu çok seviyorum." dedi.

Umut ve Yaşam Derneği Elazığ Başkanı Hüsna Erdem Çakmak da, dernek olarak Taha'nın tedavi sürecini yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Taha'yı biraz daha iyileşmiş olarak karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Çakmak, şunları söyledi:

"Taha'nın hayırlı haberlerini bekliyorduk. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum, Allah ondan razı olsun. Biz Elazığ olarak kendi çabamızla bir mücadele başlattık, bir hesap açıldı, maddi destek olmaya çalıştık. Tabi ki Taha bir anda ufacık bir sürprizle hepimizi çok umutlandırdı. Tümöründe yüzde 15 küçülme saptandı. İnşallah daha hayırlı haberlerle, şifasıyla beraber bir sonraki gelişi öyle olur, öyle ümit ediyoruz, dualarımız, niyetlerimiz o yönde."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha Elazığ'da coşkuyla karşılandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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