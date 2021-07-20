Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TDV'ye bağışladığı kurban hissesi memleketi Rize'de kesildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) bağışladığı kurban hissesi, memleketi Rize'de kesildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) bağışladığı kurban hissesi, memleketi Rize'de kesildi.

Vakıftan yapılan açıklamada, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla yürütülen, vekalet yoluyla kurban kesim çalışmaları kapsamında, yurt içinde 81 il ve yurt dışında 77 ülke 335 bölgede binlerce hisse kurbanın kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş vasıtasıyla vekalet verdiği kurban hissesi, Rize'de İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın duasının ardından vekalet verenlerin isimlerinin okunmasıyla kesildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Müftü Çakmakçı, 28 yıldır vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonunu büyük bir titizlikle gerçekleştirdiklerini belirtti

Vakıflarına güvenerek kurbanlarını emanet eden, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere tüm bağışçılara teşekkür eden Çakmakçı, "Allah kabul etsin. Kesilen kurbanların etleri, yetim, dul, yaşlı, bakıma muhtaç aileler başta olmak üzere görevlilerimiz tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Dağıtım çalışmalarımızı da kesimlerimizle birlikte koordineli bir şekilde yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş