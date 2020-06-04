Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Nijer'e ulaştıracak TSK'ya ait uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti.
04.06.2020 09:29 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Nijer'e ulaştıracak TSK'ya ait uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti. - ANKARA
Kaynak: İHA