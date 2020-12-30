Son dakika haberleri... Ay Yıldız Tören Alanının kar altındaki görüntüsü görsel şölen sundu
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Son dakika haberleri... Ay Yıldız Tören Alanının kar altındaki görüntüsü görsel şölen sundu

30.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:52

Son dakika haberleri... Ay Yıldız Tören Alanının kar altındaki görüntüsü görsel şölen sundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Sarıkamış'ta yaptırılan 40 bin kişilik Ay Yıldız Tören Alanı havadan görüntülendi.

Ay Yıldız Tören Alanının kar altındaki görüntüsü görsel şölen sundu

KARS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Sarıkamış'ta yaptırılan 40 bin kişilik Ay Yıldız Tören Alanı havadan görüntülendi.

Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı İdare ve Ziyaretçi Merkezi'nin bulunduğu Ay Yıldız Tören Alanı kar altında görüntüsü görsel şölen sundu.

Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgalinde bulunan doğu illerini geri almak için düzenlenen Sarıkamış Harekatı'nda binlerce Mehmetçiğin şehit düştüğü ilçede anma etkinliklerinin gerçekleştirildiği "ay yıldızlı" tören alanı şehitleri anma etkinliklerine hazır, Sarıkamış'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatlarıyla yapılan Yukarı Sarıkamış Mahallesi'nde bulunan tören alanı ve ziyaretçi müzesi beyazlar altında görüntüsü büyüledi.

Son dakika haberleri... Ay Yıldız Tören Alanının kar altındaki görüntüsü görsel şölen sundu
Son dakika haberleri... Ay Yıldız Tören Alanının kar altındaki görüntüsü görsel şölen sundu
Son dakika haberleri... Ay Yıldız Tören Alanının kar altındaki görüntüsü görsel şölen sundu
Son dakika haberleri... Ay Yıldız Tören Alanının kar altındaki görüntüsü görsel şölen sundu
Son dakika haberleri... Ay Yıldız Tören Alanının kar altındaki görüntüsü görsel şölen sundu
Son dakika haberleri... Ay Yıldız Tören Alanının kar altındaki görüntüsü görsel şölen sundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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