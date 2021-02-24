Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan Asmacık Cami açılış için gün sayıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan Asmacık Cami açılış için gün sayıyor

24.02.2021 09:57 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan Asmacık Cami açılış için gün sayıyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Manisa'nın Asmacık Mahallesi'ne yaptırılan 250 kişilik caminin inşaatı tamamlandı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Manisa'nın Asmacık Mahallesi'ne yaptırılan 250 kişilik caminin inşaatı tamamlandı. Selçuklu mimarisi ile yapılan 2 katlı caminin tamamlanması bölge halkını mutlu ederken, görkemli caminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile hizmete girmesi bekleniyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yuntdağ bölgesine bağlı kırsal Asmacık Mahallesi Muhtarı Hülya Gezer (39), 2017 yılında kente ziyaretinde görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan mahalleye cami yapılmasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 100 haneli, 350 kişinin yaşadığı mahalleye Selçuklu mimarisiyle 250 kişi kapasiteli, 2 katlı cami inşa edildi. Caminin tamamlanması bölge halkını memnun ederken, açılışın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yapılması bekleniyor.

MAHALLE SAKİNLERİ HEYECANLIMahalle sakinlerinden Mustafa Koyunbaba (42), "Cami iyi oldu. Diğer mahalle uzaktı, gitmemiz zor oluyordu. İnşallah yakın zamanda açılacak, onun heyecanını yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. İnşallah açılışını da yapmaya bekliyoruz" diye konuştu.'BÖLGEDE TEK OLDU'

Girişimi ile mahalleye cami kazandıran Muhtar Hülya Gezer de çok mutlu olduklarını söyledi. Gezer, "Camiyi, Cumhurbaşkanımızdan 2017 yılında Manisa'ya geldiğinde istemiştim. Sağ olsun mahallemize Selçuklu mimarisiyle bir cami yaptırdı. Cami hazır, pandemiden dolayı açılışını yapamadık. İnşallah pandemi sonrası Cumhurbaşkanımızın katılımı ile açılışını gerçekleştireceğiz. 250 kişi kapasitelik camimiz, lojmanı, yemekhanesi, gasilhanesi, özel kadın odaları ile Yuntdağı bölgesinde de tek oldu. 350 nüfusluk kırsal mahallemize böyle bir cami yapıldığı için çok mutluyuz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan Asmacık Cami açılış için gün sayıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan Asmacık Cami açılış için gün sayıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan Asmacık Cami açılış için gün sayıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan Asmacık Cami açılış için gün sayıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan Asmacık Cami açılış için gün sayıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan Asmacık Cami açılış için gün sayıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan Asmacık Cami açılış için gün sayıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan Asmacık Cami açılış için gün sayıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan Asmacık Cami açılış için gün sayıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan Asmacık Cami açılış için gün sayıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan Asmacık Cami açılış için gün sayıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan Asmacık Cami açılış için gün sayıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan Asmacık Cami açılış için gün sayıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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